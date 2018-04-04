Какой хамон полезен для здоровья?

Хамон всё чаще фигурирует в списках полезных продуктов, а некоторые его разновидности считаются благоприятно влияющими на уровень холестерина.

Диетолог Анхела Кинтас, автор бестселлера «Похудеть навсегда», отмечает, что для того, чтобы разобраться в пользе хамона, прежде всего следует различать виды этого деликатеса: хамон серрано и хамон иберико.

Отмечается, что хамон серрано производится только из белых свиней, в то время как хамон иберико – из горных, которые обладают способностью к жировой инфильтрации, что в конечном итоге придаёт ему характерную сочность и аромат. Иберийский хамон также имеет отличия, в зависимости от питания свиней. При производстве хамона бельота свиньи питаются только желудями, для хамона иберико-дель-кампо их кормят фуражом, травами и комбикормом, а хамон-де-себо изготовлен из свиней, откормленных и фуражом, и желудями.

По мнению Кинтас, единственный вид хамона, который может быть полезен для людей с высоким уровнем холестерина – хамон иберико-бельота, благодаря полезным свойствам желудей, которыми питаются свиньи. Жёлуди содержат 93% жира, который, в свою очередь, состоит из олеиновой кислоты, способной снижать уровень «плохого» холестерина низкой плотности (ЛНП), а также повышать «хороший» холестерин высокой плотности (ЛВП).