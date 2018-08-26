Как уберечься от краж на пляже? Лайфхак от Гражданской гвардии…

Гражданская гвардия Испании дала новую рекомендацию отдыхающим по поводу того, как сохранить личные вещи в целости и сохранности и уберечь их от воров на пляже.
На официальной странице полицейского подразделения в Twitter появился пост, в котором агенты советуют замаскировать свои вещи под другие объекты, привычные для пляжной обстановки и не привлекающие внимания воров. Например, предлагается спрятать деньги или ключи в банку из-под солнцезащитного крема.
В публикации Гражданская гвардия призвала делиться этим трюком с друзьями и знакомыми.
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