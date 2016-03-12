Как бесплатно пройти в парк Гуэля в Барселоне?

Парк Гуэля в Барселоне сейчас свободен для бесплатных посещений после 18:15. Ленты, ограничивающие доступ к основной его части, в это время снимают, пропуская всех желающих сфотографироваться с саламандрой и прогуляться между колоннами Гауди. Доступ в парк в дневное время стоит 8 евро.

В «счастливые часы», когда вход в парк бесплатен, сюда приходит все больше людей. В это время в парке нет охранников, которые ограничивали бы туристов, пытающихся всевозможными способами заполучить оригинальное фото. Вечерний наплыв туристов не всех радует. «Новое расписание создает точно такие же проблемы, какие были до закрытия парка», - говорит президент ассоциации жителей района Ла Салют Габриэль Пикар. Он считает, что городские власти должны адаптировать расписание под то время, когда встает и садится солнце, потому что зимой после 18:00 и до 8:30, когда парк свободен для посещения, было темно и у туристов реже возникало желание гулять там в это время.

Через Интернет и социальные сети о способе бесплатно пройти в парк узнает всё больше туристов. Например, на сайте Tripadvisor, где путешественники делятся оценками и рекомендациями по посещению определенных городов, пользователи пишут следующее: «Не стоит платить за вход. После 18:20 можно посмотреть всё бесплатно» или «Нужно просто подождать до 18:30 и можно сэкономить деньги».

О свободном доступе по утрам туристы тоже делятся информацией. "Вход в парк не регулируется до 8 утра”, - пишет японский пользователь на Tripadvisor. "Если вы ранняя пташка, вход свободный до 8", - добавляет другой.

Вечерние часы являются и временем, когда жители района, где расположен парк, возвращаются с работы. Им тоже хочется погулять там, например, с собакой. “Только теперь мы чувствуем, что это место уже немного не наше”, - говорить Иру Монер, который живет в двух кварталах от главного входа. Он считает, что излишнее число туристов в этом районе оставляет его без возможности поужинать вне дома или купить что-то: “Всё закрыто. Есть только сувениры и меню для туристов”, - говорить Монер.

В Barcelona Serveis Municipals, компании, которая управляет парком, говорят, что существующее расписание позволяет разделять потоки туристов и предоставлять доступ к важной исторической достопримечательности без излишнего давления.

Однако, расписание всё же будет меняться. После 26 марта доступ будет свободным с 20:30 до 8:00, а с 1 мая в парк можно будет прийти бесплатно только в 21:30.