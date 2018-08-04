К берегам Майорки приплыла двухметровая акула

Двухметровая акула своим появлением прервала размеренный пляжный отдых в Манакоре (Майорка). Её заметили на пляже Cala Domingos в воде возле самого берега.

Сотни купающихся незамедлительно вышли из воды. Людей хотели эвакуировать, но многие не захотели покидать пляж, чтобы понаблюдать за происходящим.

Спасатели и полиция пытались спасти животному жизнь, но спустя несколько часов акула скончалась.

Это не первый случай, когда в летний период акула подплывает к берегам Майорки.