К 2018 году в Барселоне появятся лондонские электротакси

Британская London Taxi Company (LTC) хочет внедрить в Барселоне в начале 2018 года новую модель электрического такси, которое будет напоминать традиционное лондонское. Компания с 70-летним опытом работы представила прототип экологически чистого автомобиля, который скоро должен появиться на улицах больших городов. Машина доступна в 17 цветах, в том числе желтом и черном – традиционных для такси Барселоны.

Проблема в том, что водители такси и местные жители не в большом восторге от лондонских такси и электромобилей. Это не первый случай, когда английский автомобиль пытаются внедрить в Барселоне. Первый опыт был в начале 90-х годов. Десятки этих автомобилей курсировали по всему городу, но водители не освоились с управлением. Кроме того, машины были очень дорогими. LTC обещает, что повторения этой неудачи не будет. Цены на автомобили конкурентоспособны. Однако компания просит городские власти помочь как можно скорее создать сеть точек для быстрой зарядки.

«Электрические такси на сегодняшний день невозможно запустить в Барселоне. Нет достаточного количества мест для зарядки», - говорит представитель ассоциации водителей такси Elite Альберто Альварес. В Лондоне можно подзарядить машину в тысяче мест, а в Барселоне их только 360, из которых только 16 предназначены для профессионалов. Большинство таксистов, которые соглашались на эксперимент, пожалели об этом, потому что в аэропорту, к примеру, клиент выберет другую машину, так как побоится, что в пути автомобиль разрядиться. Гибридные машины, которые используют электроэнергию и бензин, пока более предпочтительны. В настоящее время их в Барселоне около 3000.