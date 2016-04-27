Известный сомелье опроверг миф о сочетаемости хамона и красного вина

Известный сомелье Арнау Марко, глава компании ConsultVi и автор винных карт множества ресторанов, опроверг расхожий миф об идеальной сочетаемости красного вина и хамона. По словам Марко, если с молодыми красными винами его еще можно употреблять, то более выдержанные сорта к хамону не подают.

В интервью газете 20 Minutos Марко рассказал, что столь жирный продукт не должен сопровождаться красным вином – к нему лучше идут более кислые напитки, например, белое вино небольшой выдержки, кава или шампанское. Кроме того, эксперт включил в этот список херес.

«Не так давно в Испании говорили: «Лучшее белое вино – это красное», - напомнил сомелье. «Эта фраза отлично отражала сложившуюся на рынке ситуацию. Существовало немного разновидностей белого вина, и качество его было несопоставимо с сегодняшним. Тогда можно было найти только некоторые разновидности знаменитых сортов «риоха» и «альбариньо», но даже они не пользовались особой популярностью», - объяснил эксперт. Оттуда и пошла традиция сочетать хамон с красным вином, обусловленная всего-навсего заблуждениями о том, что белое не соответствует ему по уровню. Ситуация изменилась, однако сложившуюся за много лет привычку оказалось не так просто искоренить.

По словам Марко, лучше всего хамон дополняет мягкое белое вино, которое не перебивает его вкус и вместе с тем обладает некоторой кислотностью, которая убирает маслянистый привкус во рту. Кроме того, благодаря высокому содержанию танина смягчается терпкость хамона, усиленная содержащейся в нем солью.

Что касается игристых вин, то их преимуществом оказались пузырьки: они также помогают устранить маслянистый привкус во рту.

Выбор напитка зависит от разновидности хамона: продукт, обладающий интенсивным и насыщенным вкусом, лучше оттенять игристым вином, а для более мягких разновидностей подойдет белое.