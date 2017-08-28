Известный орнитолог назвал Малагу лучшим городом для наблюдения за птицами

Известный орнитолог и крупнейший эксперт по тематическому туризму в данной области Дэвид Линдо назвал шесть лучших городов для наблюдения за птицами, список которых возглавила андалусская Малага. Как сообщают информационные агентства Испании, в рейтинге, опубликованном изданием The Telegraph, также значатся Берлин (Германия), Таллинн (Эстония), Нью-Йорк (США), Буэнос-Айрес (Аргентина) и Дарвин (Австралия).

По словам Линдо, первое место в списке Малаге обеспечило обширное предложение в сфере туризма, связанного с природой. Эксперт отметил, что в городе можно увидеть сапсанов, попугаев-монахов, домовых воробьев, горихвосток-чернушек и кортезских чаек.

В своем репортаже орнитолог подчеркнул доказанную пользу наблюдения за птицами с точки зрения лечения депрессии, а также снижения уровня тревоги и стресса. Он подчеркнул, что свойства средиземноморского климата в Малаге позволяют наблюдать за птицами в любое время года.

Помимо этого, орнитология является важной составляющей туристического предложения города. Два года назад в Малаге был издан путеводитель "Живая природа", где собраны все сведения о местной флоре и фауне, зонах отдыха, маршрутах, активных видах отдыха и вариантах размещения, а также полезная информация о различных природных пространствах города. 55-страничный справочник выпущен в карманном формате, а также в цифровой версии, доступной по адресу: http://s3.malagaturismo.com/files/398/398/malaganaturalezavivaes.pdf

Географическое положение города позволяет прогуляться по нему пешком или прокатиться на велосипеде или сегвее. Кроме того, в Малаге можно заняться и водными видами спорта, арендовав лодку для морской прогулки. Если повезет, пассажирам может удастся понаблюдать за китообразными.