Известный нью-йоркский коктейль-бар Please Don't Tell (PDT) выходит на испаский рынок, сообщают информационные агентства страны. Первое заведение сети откроется в формате pop-up в Барселоне и будет работать с 1 по 30 сентября в баре Banker's Bar в отеле Mandarin Oriental. Автором проекта стала платформа World Class, занимающаяся развитием коктейльной культуры по всему миру.

На месяц в Banker's Bar будет воссоздана уникальная атмосфера нью-йоркского клуба. Попасть в него можно будет через потайной вход, имитирующий телефонную кабину, как и в оригинальном заведении. В рамках инициативы Please Don't Tell by World Class бармены приготовят самые известные коктейли на основе премиум-напитков World Class и поделятся своим опытом. В их числе – основатель PDT Джим Миэн, генеральный директор и победитель конкурса World Class 2013 Джефф Белл, а также один из самых опытных коктейльных мастеров нью-йоркского заведения Ник Браун.

Гастрономическое предложение будет представлено легендарными хот-догами, к созданию которых приложат руку знаменитые шеф-повара Карме Рускальеда, Анхель Леон, Гастон Акурио, Жоан Рока и Альберт Адриа. Каждый из них приготовит свою версию сосисок в тесте. Продаваться они будут по единой цене. Часть средств, вырученных от продажи, будет направлена на благотворительность.

