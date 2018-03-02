Из-за забастовки машинистов в пятницу в Испании отменят более 100 ЖД-рейсов

В пятницу, 2 марта, состоится забастовка машинистов Renfe, в связи с чем испанская железнодорожная компания была вынуждена отменить 106 высокоскоростных маршрутов и маршрутов дальнего следования.

Министерство развития Испании установило минимальный уровень предоставления услуг в 72%, который распространяется также на пригородные и грузовые поезда. Из 385 поездов AVE и поездов дальнего следования, которых коснётся забастовка машинистов, будут ходить 279, на пригородных линиях будут ходить 383 из 591 поезда. Число грузовых поездов сократится на 25%.

Пассажирам отменённых поездов предлагается поменять время или дату поездки, либо сдать билет с полным возвратом стоимости.

Помимо пятничной забастовки, машинисты также будут приостанавливать работу в определённые временные промежутки в период с 9 по 14 марта.