Из Таррагоны и Реуса пустят дополнительные автобусы к поездам AVE

Департамент по территории и устойчивости сообщил о запуске на этой неделе новых автобусных рейсов, которые соединят Таррагону и Реус со станцией высокоскоростных железнодорожных линий Camp de Tarragona.

Решение об увеличении числа рейсов было принято в рамках кампании по расширению инфраструктуры в Camp de Tarragona. К тому же, власти пообещали, что следующим летом трансфер появится и в других муниципалитетах.

Из Таррагоны с понедельника по пятницу будет ходить 18 дополнительных рейсов, а их общее число составит, таким образом, 46. Из Таррагоны автобусы будут отправляться регулярно с 06:00 до 23:40, со станции Camp de Tarragona – с 06:20 до 00:00. В субботу количество рейсов останется прежним – по 21 в каждую сторону, по воскресеньям и праздничным дням будет ходить 18 рейсов «туда» и 19 «обратно».

В Реусе число рейсов на станцию в будние дни достигло 52. Автобусы будут отправляться из Реуса с 05:30 до 22:00, а обратно – с 06:00 до 22:45. По субботам, воскресеньям и праздничным дням добавилось по 17 рейсов в каждую сторону.

Кроме того, местные власти работают над возможностью продажи объединённых билетов, которые будут включать и поездку на высокоскоростных поездах, и трансфер.