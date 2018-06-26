Из Сантандера в Мадрид чаще добираются поездом, чем самолётом

Поезда Renfe, следующие по маршруту Сантандер-Мадрид, перевезли рекордное количество пассажиров. Как сообщили в железнодорожной компании, за последний год пассажиропоток между двумя городами вырос на 8,2% и достиг 280 763 человек. При этом отмечается, что самолётом на этом направлении воспользовалось менее 207 тысяч пассажиров.

В Renfe подчёркивают, что поезд зарекомендовал себя как преобладающий способ передвижения между Сантандером и Мадридом. На железнодорожный транспорт приходится 57,7% пассажиров, в то время как на воздушный – 42,3%.

Поезда Alvia, которые соединяют Кантабрию с испанской столицей, частично движутся по высокоскоростным линиям. Время в пути из Мадрида в Сантандер, таким образом, составляет 3 часа 55 минут. Поезда курсируют ежедневно три раза в день, при этом один из маршрутов продлён до Аликанте. Ещё один дополнительный состав ходит по выходным и праздничным дням.

В Renfe отмечают, что услуги Alvia ценятся пассажирами за скорость, комфорт, свободу передвижения и удобное расписание. 88% клиентов выразили удовлетворённость этим сервисом.