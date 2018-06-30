Из Кафедрального собора Кадиса исчезли 4 скульптуры

Историк и реставратор Хосе Мигель Санчес Пенья заявил о пропаже из Кафедрального собора Кадиса четырёх фигур, созданных Луизой Рольдан, первой женщиной-скульптором при дворе испанских королей Карлоса II и Фелипе V.

По словам Пеньи, четыре из восьми ангелов, созданных скульптором, также известной как Ла Рольдана, в 1686 году, находились в плачевном состоянии и хранились в подвалах собора. Отмечается, что эти восемь фигур представляют собой один из немногих документально подтверждённых заказов Рольдан. Помимо ангелов в него входили также скульптуры пророков. Статуи высотой 70-80 см были выполнены из сосны и раскрашены.

Как сообщают исследователи из Университета Гранады, изначально все скульптуры хранились в крипте Кафедрального собора Кадиса. Позже две из них отправились в капеллу Реликвий, ещё две – в церковь Барбате. Однако, по информации Пеньи, недавно крипту расчистили, и некоторые находившиеся в ней предметы были выброшены из-за «непригодности».

Представительство правительства Андалусии обратилось в архиепископство, чтобы узнать о местонахождении работ Ла Рольданы. Кафедральный капитул начал внутреннее расследование.