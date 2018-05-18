Из Испании в Ирландию начал ходить прямой паром

Новый маршрут - единственный прямой рейс, соединяющий Испанию и Ирландию. Его выполняет компания Brittany ferries два раза в неделю. Из Сантандера паром Connemara выходит по четвергам и воскресеньям с прибытием в терминал Корка по пятницам и понедельникам, соответственно.

Connemara может вместить 500 пассажиров и 195 автомобилей. Пассажирам предлагают разные варианты размещения в четырёхместных или двухместных каютах, которые приспособлены, в том числе, для людей с ограниченными возможностями. На борту есть ресторан, бар, различные залы и бесплатный Wi-Fi.