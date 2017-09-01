Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea

Судоходная компания Trasmediterránea открывает новое направление: с 19 сентября из Барселоны в Сьюдаделу (о. Менорка) можно будет добраться на пароме. Этот маршрут дополнит уже существующее сообщение между столицей Каталонии и городом Маон в другой части Менорки, передает Europa Press.

Как сообщили в судоходной компании, рейс будет выполнять судно J.J Sister. Паром будет курсировать по маршруту дважды в неделю с отправлением в 22:00 по вторникам и четвергам из Барселоны и в 12:30 по средам и пятницам из Сьюдаделы.

Маршрут Барселона-Маон сохранится. По окончании летнего сезона паром между этими городами будет ходить три раза в неделю. Отправление из Барселоны – по понедельникам, средам и пятницам в 22:00, из Маона – по вторникам в 10:00, четвергам в 10:30 и воскресеньям в 22:00.