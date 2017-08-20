Из 10 лучших пляжей Испании 4 находятся на Майорке

Из 10 лучших пляжных направлений Испании четыре расположены на острове Майорка. Рейтинг составлен Trivago на основе анализа отзывов пользователей.

Так, пляж Playa de Muro на Майорке занял второе место в рейтинге, получив 84,83 балла из 100 возможных, а Cala Millor – пятое место с результатом 83,55 балла, Colonia de Sant Jordi расположился на восьмой позиции, а замыкает десятку лучших Puerto de Alcudia.

Худшим также оказался пляж на Майорке - S'Arenal, набравший 69,64 балла.

Лучшим направлением для пляжного отдыха стал туристический комплекс Novo Sancti Petri в Кадисе, который получил 85,62 балла. В десятку лучших попал также пляж Guía de Isora на Канарских островах.

По данным Trivago, восточное побережье, включая Каталонию, Валенсию и Мурсию, имеет сравнительно низкие оценки, в отличие от пляжей на побережье Андалусии, которые в большинстве случаев получили общую оценку выше 80 баллов.