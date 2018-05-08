Исторический комплекс в Севилье закрыт из-за съёмок «Игры престолов»

Римский амфитеатр в археологическом комплексе Италика в Сантипонсе (Севилья) превратится в декорации для нового сезона сериала «Игры престолов».

Съёмки продлятся до 18 мая, и в этот период комплекс будет закрыт для посетителей.

В прошлом году в сценах в «Драконьем логове», которое было воссоздано в Италике, было задействовано наибольшее число персонажей в истории сериала.

Восьмой и заключительный сезон «Игр престолов» будет состоять всего из шести серий и выйдет на экраны в 2019 году.