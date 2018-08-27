Испанскому гиду-любителю грозит штраф в сотни тысяч евро

Жительнице Вилафамеса (Кастельон) грозит крупный штраф за то, что она показывала красоты своего городка, не имея лицензии гида.

50-летняя Сусана Месегер поселилась в Вилафамесе четыре года назад. Женщина сравнивает этот городок с населением в 2 тысячи человек с итальянской Тосканой. Восхищённая романтикой и историей этого места жительница опубликовала объявление о проведении прогулок по Вилафамесу на сайте Guruwalk, который, по её словам, позволил ей познакомиться с интересными людьми и завести друзей.

Месяц назад испанка получила письмо от властей Валенсийского сообщества с предупреждением о том, что ей нужно получить лицензию гида во избежание штрафа, который составляет от 100 до 600 тысяч евро.

Гид-любитель удивлена посланием из регионального правительства и подчёркиввает, что не занимается этой деятельностью постоянно и не собиралась превращать её в бизнес, хотя в администрации уверены, что она проводит туры регулярно и установила разные тарифы на свои услуги. Сама женщина утверждает, что всегда предупреждает желающих прогуляться с ней по Вилафамесу, что она не является профессионалом и чаевые для неё необязательны. По её словам, максимальная заработанная ею за месяц сумма составила 60 евро, хотя многие также настаивали на том, чтобы отблагодарить её, пригласив в ресторан.

В Валенсийском сообществе в июне приняли новый закон о туризме досуге и сфере гостеприимства, который ужесточил требования к гидам.