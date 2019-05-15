Испанское белое вино признано лучшим в мире на всемирном конкурсе

Лучшие вина отбирали профессиональные сомелье вслепую, не зная ничего про сорт винограда, регион происхождения, бренд и т.д. Все вина дегустировались из чёрных бокалов. Всего в конкурсе приняли участие 9150 вин из 46 стран. А победителей выбирала международная команда из 363 сомелье.

В категории «Лучшее белое вино в мире» победило чаколи 42 by Eneko Atxa 2015, которое делают на баскских винодельнях Gorka Izagirre из винограда сорта Hondarrabi Zerratia. Его выращивают только в Стране Басков и на юге Франции.

Бутылка лучшего белого вина в мире стоит всего 18 евро. Но купить его в магазине не получится - в 2015 году было произведено менее 7000 бутылок и все оставшиеся хранятся в мишленовском ресторане Azurmendi в местечке Ларрабесуа недалеко от Бильбао. Так что попробовать его можно только там.