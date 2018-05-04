Испанский напиток попал в мировой топ-50

CNN поставил на 11 место рейтинга сангрию – напиток из вина с фруктами, который является одним из обязательных элементов испанской кухни, рекомендуемых иностранным туристам. Существуют исследования, которые говорят о пользе сангрии для здоровья, в частности, о снижении риска развития атеросклероза и благоприятном воздействии на кишечную флору.

Первое место CNN отдал воде за её фундаментальное значение для организма. В тройке лидеров также оказались кока-кола и кофе. В список вошли как универсальные напитки, потребляемые по всему миру (пиво, чай, апельсиновый сок, красное вино), так и традиционные напитки стран и регионов, включая малазийский фруктовый напиток аир мата кучин, французскую настойку пастис и японский саке.