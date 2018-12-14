Испанские железнодорожники будут бастовать 21 декабря и 7 января

Профсоюз CC.OO. призвал работников испанских государственных железнодорожных компаний Renfe и Adif присоединиться к забастовкам, намеченным на 21 декабря и 7 января.

Даты были выбраны неслучайно: они совпадают с началом и окончанием длинных выходных, когда пассажиропоток традиционно резко увеличивается.

Кроме того, 14 декабря CC.OO. организует забастовку контролёров поездов, а 13, 21 и 28 декабря профсоюз Sindicato de Circulación призывает приостановить работу диспетчеров, работающих на железной дороге.

CC.OO. протестует против нехватки персонала в государственных железнодорожных компаниях. Профессиональное объединение требует от Renfe и Adif разработать планы расширения штата на ближайшие годы, которые позволят увеличить персонал, а также будут способствовать гендерному равенству.