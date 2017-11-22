Испанские таксисты планируют провести 24-часовую забастовку 29 ноября

Руководство Fedetaxi встретилось на этой неделе с представителями Министерства развития, после чего президент компании Мигель Анхель Леаль заявил, что аргументы чиновников в ответ на выдвинутые требования о регулировании деятельности предприятий, предоставляющих в аренду автомобили с водителем, оказались недостаточными. Как сообщает 20 minutos, это подтолкнуло Fedetaxi к участию во всеиспанской забастовке.

Госсекретарь по вопросам инфраструктуры, транспорта и жилья Хулио Гомес-Помар пояснил, что министерство продолжает процесс продвижения нового закона о регулировании аренды автомобилей с водителем. По его словам, документ содержит, в частности, меры по предотвращению мошенничества в этой сфере, а также предполагает создание национального реестра, где будут фиксироваться все данные путевых листов таких автомобилей. Гомес-Помар считает, что закон может быть принят до конца этого года.