Испанские профсоюзы призывают сотрудников Ryanair к забастовке

Среди основных требований работников – ограничить количество рабочих дней в году, которое, по их мнению, не должно превышать 214. Они также требуют пересмотреть заработную плату за 2016 и 2017 годы с повышением на 3%, в соответствии с Общим коллективным соглашением о наземном обслуживании пассажиров и воздушных судов. Кроме того, бастующие требуют усовершенствовать временные и постоянные трудовые контракты компании, а также увеличить оплату сверхурочной работы на пять евро в час.

Профсоюзы призывают принять участие в забастовке около 1 тысячи человек, которые работают в аэропортах и центрах обслуживания Ryanair по всей Испании. При этом они отмечают, что забастовка может быть отменена, если авиакомпания примет все условия, указанные в документах арбитражного разбирательства.