Испанские памятники "переоденут" в зеленый цвет по случаю Дня святого Патрика

16 и 17 марта важнейшие монументы и туристические достопримечательности окрасятся во всевозможные оттенки зеленого по случаю Дня святого Патрика, широко отмечаемого ирландского праздника. В Испании к инициативе присоединятся Мадрид, Барселона, Сантандер, Малага, Сарагоса, Ла-Корунья, Касерес, Тортоса (Таррагона), Мурсия, Вальядолид, Адехе (Тенерифе), Льянес (Астурия) и Севилья.

Так, в Мадриде зеленым будут подсвечены Дворец телекоммуникаций, ворота Пуэрта-де-Алькала и фонтан Сибелес, в Корунье – маяк "Башня Геркулеса", в Севилье – площадь Дон-Хуан-де-Аустрия, а на острове Тенерифе – площадь Испании в муниципалитете Адехе. В Барселоне благодаря содействию общества Irish in Barcelona изумрудными станут фонтаны на площади Каталонии и проспекте Грасиа, а также фонтаны Монжуик. Зеленые огни также зажгутся на Доме мэрии в Малаге, зданиях Gran Casino в Сантандере и Etopia в Сарагосе, мэриях Мурсии, Тортосы (Таррагона) и Касереса, Куполе тысячелетия в Вальядолиде, а также фонтане Санта-Эулалия в Оспиталет-де-Льобрегат, которые присоединятся к празднованиям впервые.

В число самых знаменитых монументов, которые "переоденутся" к празднику, также вошли римский Колизей, Великая Китайская стена, Пизанская башня, Лондонский глаз и статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, по случаю Дня святого Патрика платформа Spotify организовала концерт испанских фолк-рокеров Celtas Cortos, который состоялся 15 марта в 20:00.