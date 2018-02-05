Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor

Испания стала второй страной в мире по количеству отелей, удостоенных премии Traveller´s Choice Hoteles туристического портала Tripadvisor. Награды получили 176 испанских гостиниц.

В рейтинге стран по количеству премий лидирует США, где были награждёны 191 отелей, замыкает тройку лидеров Франция со 170 гостиницами.

Премии присуждались в 10 категориях на основе оценок и отзывов путешественников в 2017 году.

Большинство испанских гостиниц, удостоенных награды, сконцентрированы на Балеарских островах, в Каталонии, на Канарских островах, в Андалусии, Валенсии и Мадриде. 22 отеля в Испании также получили признание на европейском или мировом уровне.

В категории «лучшие отели» самый высокий результат в Испании показал Abadía Retuerta Le Domaine в Вальядолиде, который занял 13 место в Европе. На 19 месте среди европейских отелей расположился Puebloastur Eco-Resort Wellness&Spa в Астурии, на 24 – барселонский Casa Camper Hotel.

Лучшим испанским отелем класса-люкс был назван Hotel The Serras в Барселоне, лучшим бюджетным отелем - El Ciervo в Льейде. По соотношению цена-качество лучшим в Испании стал столичный Artiem Madrid, а в категории «всё включено» самую высокую оценку на национальном уровне получил Iberostar Anthelia на Тенерифе.