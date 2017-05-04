Испанские отели потеряли почти 5 млн евро из-за ложных жалоб на пищевое отравление

Поводом для этого послужило выросшее на 700% за год число фальшивых жалоб на пищевое отравление. Владельцам отелей пришлось заплатить 4,9 миллиона евро в качестве компенсаций британцам, которые назвали причиной своего ложного недомогания гостиничную еду. Ассоциация британских турагентов поддержала решение отельеров и подвергла критике лазейку, которая позволяет туристам подавать жалобы, используя в качестве доказательства только аптечный рецепт. Подобным образом им удалось взыскать до 3 500 евро, пользуясь услугами адвокатов, которые берут оплату за свою работу только в случае удачного разрешения дела. В особенности от этого явления пострадали отели побережий Коста-дель-Соль, Коста-Бланка и Коста-Дорада, а также Бенидорма.