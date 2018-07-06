Испанские отели на 73% дороже турецких

В Испании решили разобраться в причине «утечки» иностранных туристов в Турцию. Выяснилось, что цены в 3-звёздочных отелях на турецком побережье на 73% ниже чем, например, на Балеарских островах.

Среди туристов, которые традиционно выбирают для отпуска Испанию, в том числе британцев и немцев, спрос на турецкие пляжные направления вырос на 80%.

Компания Mabrian Technologies в сотрудничестве с Interface Tourism Spain провела анализ и сравнила цены на отдых в Турции и Испании. В ходе исследования были изучены цены в период с 15 июня по 15 сентября в 2130 отелях Коста-Брава, Коста-Бланка, Балеарских и Канарских островов в Испании и Анталии и Мармариса в Турции.

Анализ показал, что на Балеарских островах цены на отдых выше по всем категориям. Разница в стоимости проживания в 3-звёздочных отелях на Канарских и Балеарских островах достигает 50%.

Booking.com

Отмечается, что в 2017 году цены на испанском побережье почти не менялись на протяжении всего года. Специалисты объясняют это тем, что владельцы были уверены в том, что отели будут заполнены, независимо от стоимости. При этом заполненность в трёхзвёздочных отелях выросла на 4%, в то время как в категории 4 и 5 звёзд наблюдалось сокращение на 0,5% и 3,7%, соответственно.

Исследование также затронуло вопрос качества отдыха. С помощью техник искусственного интеллекта и обработки естественного языка, было проанализировано более 400 тысяч отзывов на туристических порталах, из которых специалисты сделали вывод о том, что турецкие отели предлагают «очень конкурентоспособный» туристический продукт, который в некоторых случаях обходит испанский по уровню удовлетворённости клиентов.