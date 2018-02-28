С помощью этой акции работники Renfe выражают протест против приостановки найма на работу машинистов, которая противоречит договорённости, достигнутой ранее между профсоюзами и железнодорожным перевозчиком. В профсоюзе заявляют, что в соответствии с «планом добровольных увольнений», к 1 февраля из Renfe должен был уйти 151 машинист. Тем не менее, компанию покинули всего 60 человек, поскольку перевозчик не нанял новых работников. В Renfe приостановку процесса заключения контактов объясняют отсутствием соответствующего разрешения Министерства финансов и общественной администрации.

2 марта пройдёт 24-часовая забастовка машинистов. В другие дни акции, с 9 по 14 марта, работа будет приостанавливаться частично: 9 марта с 12:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00; 11 марта с 19:00 до 23:00; 12 марта с 05:00 до 09:00, с 14:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00; 13 марта с 05:30 до 09:30, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00; 14 марта с 06:00 до 10:00.