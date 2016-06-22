Испанские машинисты отменили забастовки

Представители испанской железнодорожной компании Renfe и профсоюзы машинистов в минувший вторник достигли соглашение, которое позволило отменить забастовки, намеченные на 24 и 29 июня, а также 1 июля. Об этом говорится в совместном заявлении двух сторон.

После трудных многочасовых переговоров стороны смогли договориться об изменениях условий труда и общем “обновлении штата”, которое подразумевает подготовку новых кадров и создание дополнительных рабочих мест. Представители прфсоюзов выразили удовлетворение в связи с новым соглашением, хотя и отметили, что это далось им нелегко. Они пообещали отменить забастовки, намеченные на конец июня – начало июля.

10, 12 и 14 июня забастовки работников испанских железных дорог затронули сотни тысяч пассажиров.