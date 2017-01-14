Испанские горнолыжные курорты приготовились ко Всемирному дню снега

Испанские горнолыжные курорты готовятся ко Всемирному дню снега, который отмечается ежегодно 15 января. Как сообщают информационные агентства страны, найти информацию о планируемых мероприятиях в Сети можно с помощью хэштега #spainsowsday.

Так, в эти выходные на станции Тушент-Ла-Ванса пройдет Чемпионат Испании по лыжным гонкам, а на склоне Прадо-де-лас-Монхас курорта Сьерра-Невада состоится первый этап Кубка Испании Audi U16/14 по горнолыжному спорту, который включит в себя соревнования по слалому. В свою очередь, на курорте Бакейра-Берет состоится второй турнир AC-Hotels CAEI Masters по горным лыжам.

Помимо соревнований, лыжные станции страны предложат своим гостям множество развлечений и скидок. Так, в числе прочих сюрпризов курорт Бакейра подготовил для начинающих лыжников специальное предложение на катания 14-15 и 21-22 января. В Сьерра-Неваде разыграют XVIII горнолыжный трофей имени Марии Хосе Рьенда, призванный мотивировать самых юных спортсменов, а на трассе Эль-Рио состоится ночной спуск. Помимо этого, гостей ждут детские мастер-классы и развлечения с аниматорами, а также розыгрыш пакета скидок на занятия и оборудование.

Станции Эспот, Порт-Айне, Вальтер 2000 и Валь-де-Нурия, входящие в состав группы компаний Grup FGC, также присоединятся к празднику: их гостей ждет забавный конкурс снеговиков. На курорте Ла-Молина состоятся традиционные соревнования по фристайлу Cabirol Minifreestyler для юных спортсменов в возрасте до 14 лет.

Не останутся в стороне и курорты группы компаний Aramón: на станции Серлер детей младше 8 лет покатают на собаках и научат мини-слалому, а для лыжников постарше будет работать мастерская по тюнингу шлемов. На курорте Вальделинарес также пройдут занятия по слалому для всей семьи, а также целый ряд прочих развлекательных мероприятий.

Наконец, мадридская крытая станция Snowzone предложит своим гостям скидки на вход в размере 50%.