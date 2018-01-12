Испанские авиакомпании и отели присоединились к зимним распродажам

Так, железнодорожная компания Renfe продает билеты со скидками до 70%, которые распространяются на поездки в период до 26 февраля. Предложение действует на определенных рейсах и до тех пор, пока билеты будут в наличии.

В свою очередь, авиакомпания Air Europa запустила акцию minimax, которая продлится до 13 января и позволит пассажирам приобрести билеты в Европу по цене от 29 евро без багажа в одну сторону при бронировании в обоих направлениях в случае отправления из городов материковой Испании и с Балеарских островов и по цене от 39 евро при вылете с Канар. Кроме того, перевозчик предлагает билеты между островами стоимостью от 8 евро. Минимальная цена на перелеты в Нью-Йорк и Майами составит 199 евро в одну сторону, а в Сан-Паулу, Лиму и Монтевидео – 299 евро.

Авиалиния Qatar Airways предлагает билеты по 150 различным направлениям стоимостью от 469 евро в эконом-классе и от 1 649 евро в классе «Бизнес». Предложение действует до 15 января. Помимо этого, за перелеты, совершенные в период до 10 декабря, перевозчик начислит клиентам двойное количество бонусных миль Qmiles.

Iberia, в свою очередь, предлагает билеты на национальных направлениях по цене от 25 евро в одну сторону, в Европу от 29 евро, а также в Азию и США от 199 и 200 евро соответственно. Кампания продлится до 22 января. Она охватывает рейсы как самой Iberia, так и ее дочерних предприятий Iberia Express и Air Nostrum и не действует на перелетах филиала LEVEL. Наряду с этим, перевозчик также предлагает клиентам возможность приобрести пакет, включающий в себя перелет и размещение в отеле. В этом случае стартовая цена на поездку в оба конца в Нью-Йорк и размещение в отеле на 7 ночей составит 599 евро, а перелет в Лондон или на Тенерифе и размещение в гостинице на 2 ночи будет стоить от 139 евро. Дополнительные скидки в размере до 50% действуют на аренду автомобиля в случае ее одновременного бронирования вместе с билетом. В рамках этой акции долететь до Майами и снять машину на 7 дней можно будет по цене от 499 евро, а в Риме это предложение обойдется в 129 евро.

Что касается отелей, то гостиничная сеть Meliá Hotels International предлагает скидки на размещение в размере до 40%. Они действуют на брони в период до 17 апреля, совершенные до 30 января. До конца месяца действует акция компании Barceló Hotels & Resorts, которая подразумевает скидки до 25%, а также специальное предложение от Iberostar со скидками до 20%.