Испанская полиция заботится о жертвах пляжных воров: выдаёт шорты, футболку и шлёпанцы

В связи с участившимися кражами на пляжах Барселоны местная полиция решила проявить заботу о жертвах воров, оставшихся без одежды, в одних купальниках и плавках, пишет El País.. Им положены комплекты, которые включают шорты, футболку, шлёпанцы и билет на метро в один конец. В случае с нудистскими пляжами такая помощь особенно актуальна.