Испания заняла одно из первых мест в мире с точки зрения туристической привлекательности

Согласно результатам нового исследования Всемирного экономического форума (ВЭФ), Испания заняла одно из первых мест в мире с точки зрения своей туристической привлекательности. В основном в первую десятку вошли европейские страны. Рейтинг составлялся в соответствии с такими факторами, как здравоохранение, культура и безопасность, а также рядом других.

"Несмотря на повышенный уровень страха в связи с террористическими угрозами, результаты туристических сфер таких стран, как Франция и Германия, не претерпели значительных понижений. Это подтверждает высокую степень устойчивости туристического сектора к угрозам безопасности благодаря присутствию сильных институтов и основ", - отмечают представители ВЭФ.

В 2016 году Европа привлекла 620 миллионов туристов, что сделало ее крупнейшим в мире туристическим рынком. Второе место досталось Азиатско-Тихоокеанскому региону. В числе прочих факторов ВЭФ объясняет успехи Европы в данной сфере культурным богатством и хорошими условиями здравоохренения.