Испания за 7 месяцев приняла 42,4 млн туристов

За первые 7 месяцев 2016 года Испанию посетили 42,4 миллиона иностранных туристов, что означает рост на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные Национального института статистики.

В июле в страну приехали 9,6 миллионов, на 9,3% больше, чем в том же месяце 2015 года. Каталонию посетили 25,3% от общего объема, Балеарские острова – 24,7%, Андалусию – 12,7%. Туристы из Великобритании традиционно представляют большинство в общем потоке, 2,19 миллионов (или 23%), их число в июле возросло на 11,4%. За ними следуют гости из Франции (1,5 миллиона с увеличением на 13,8%), Германии (1,27 миллиона с ростом в 3,5%).

За январь - июль в Испанию приехали 10,14 миллиона британских граждан, это на 15,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Из Германии прибыли 6,27 миллионов, на 6% больше. Из Франции – 6,11 миллиона, рост на 9,5%. За первые семь месяцев года доли туристов из этих стран составили 23,9%, 14,8% и 9,5% от общего объема соответственно.

Число туристов из скандинавских стран увеличилось на 10,4% - до 1,98 миллиона - и составило 7,3% от общего числа. Из Италии приехали 2,18 миллиона, что на 7,2% больше, чем в прошлом году.

За 7 месяцев Каталонию посетили 10 миллионов человек, на 4,7% больше, чем годом ранее, или 24% от общего потока. Канарские острова – 7,5 миллиона, что на 13,2% больше и составляет 17,7% от общего числа. Балеарские острова с долей в 17,3% увеличили турпоток на 12,7% до 7,36 миллиона туристов. Андалусия приняла 6 миллионов посетителей, на 16% больше. Валенсия – 4,3 миллиона с ростом в 17,8%. В Мадрид приехали всего 3,2 миллиона, что на 11,7% больше, чем за январь - июль 2015-го.