Испания вновь вошла в тройку мировых лидеров по туризму

Испания остаётся одной из лидирующих стран мира по объёму туризма. В 2018 году она оказалась на третьем месте вслед за Францией и США.

Данные по странам представила в понедельник Всемирная туристская организация (ЮНВТО). В то же время, США пока не обнародовали точную статистику за минувший год. В число лидеров также вошли Китай, Италия и Мексика.

Испания приняла в 2018 году 82,6 млн туристов. В международной организации отметили, что поддерживать высокие цифры и оставаться в числе мировых лидеров непросто. По мнению руководства ЮНВТО, прошлогодний результат ещё раз подтверждает, что многие хотят узнать Испанию и она является одним из наиболее востребованных туристических направлений.

Мировая статистика за 2018 год говорит о рекордном числе поездок, которое составило 1,4 млрд, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2010 году ЮНВТО прогнозировала, что эта отметка будет достигнута только к 2020 году.

В международном агентстве выделяют ряд факторов, которые обусловили рост туризма в последние годы: экономический рост, доступность перелётов, технологические изменения, новые бизнес-модели и увеличение количества выдаваемых виз.