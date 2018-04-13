Испания внедряет концепцию «умных» аэропортов

Стратегический план на 2018-2021 годы базируется на трёх основных принципах: клиентоориентированность, устойчивость и экономическое развитие. Среди приоритетов компании Aena – создание и развитие электронных платформ и приложений, адаптированных под предпочтения пассажиров и гарантирующих эффективность работы аэропорта, энергетическая и акустическая устойчивость и повышение качества обслуживания клиентов, в особенности, пассажиров с ограниченными возможностями.

Aena положительно оценила результаты деятельности за прошлый год. В 2017 году испанские аэропорты поставили рекорд по количеству пассажиров – 249,2 миллиона человек, что на 8,2% больше по сравнению с предыдущим показателем. Тенденция к росту сохраняется и в 2018 году. За первые три месяца текущего года пассажиропоток приблизился к 50 миллионам человек, что на 9,7% больше чем за аналогичный период 2017 года.