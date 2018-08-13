Испания побила собственный рекорд по количеству авиарейсов за день

Более 215 тысяч рейсов были зарегистрированы в испанском воздушном пространстве в июле, то на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К тому же, Испания поставила рекорд по количеству рейсов за один день. 28 июля было совершено 7343 рейса, что на 280 рейсов больше предыдущего максимума.

По данным управления воздушного транспорта ENAIRE, пассажиропоток в июле вырос как на международных, так и на внутренних направлениях. При этом по Испании рост был даже более заметным – на 6,8%.

По количеству рейсов за месяц лидирует Барселона, где их было зарегистрировано почти 109 тысяч, и Мадрид со 108,2 тысячами рейсов. Число международных рейсов в крупнейших городах Испании составило 81 и 56,3 тысяч, соответственно. За ними следуют Пальма (47,2 тысяч рейсов), Севилья (39,3 тысяч рейсов) и Канарские острова (29,7 тысяч).

За первое полугодие в испанском воздушном пространстве было зарегистрировано 970 тысяч рейсов, на 5% больше чем в прошлом году.