Испания обошла Францию по пассажиропотоку на круизных лайнерах

В прошлом году круизы стали одним из самых популярных форматов отдыха среди жителей Испании.
Международная ассоциация круизных линий представила доклад по итогам 2017 года, который показал, что поток туристов из Испании, путешествующих на круизных лайнерах, увеличился в период с 2016 по 2017 год на 6,4%. Это самый высокий уровень роста в Европе, который почти в три раза превышает средний показатель.
По пассажиропотоку Испания обошла Францию и стала четвёртой в Европе. В тройке лидеров – Германия, Британские острова и Италия.
В прошлом году в круиз отправилось 510 тысяч испанцев, на 31 тысячу больше чем в 2016 году. Самым популярным направлением круизов было Средиземноморье, которое выбрали 265 тысяч пассажиров. Наибольший рост пассажиропотока зафиксирован на более далёких направлениях, таких как Канарские острова, Северная Европа и Карибский бассейн.
Средняя продолжительность круиза среди испанцев составляет 7 дней, а средний возраст пассажиров лайнеров – 44 года. Также всё чаще такой формат проведения отпуска выбирают семьи: число пассажиров младше 12 лет в прошлом году выросло на 5%.Темы: Туризм