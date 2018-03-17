Испания обошла Францию по пассажиропотоку на круизных лайнерах

Международная ассоциация круизных линий представила доклад по итогам 2017 года, который показал, что поток туристов из Испании, путешествующих на круизных лайнерах, увеличился в период с 2016 по 2017 год на 6,4%. Это самый высокий уровень роста в Европе, который почти в три раза превышает средний показатель.

По пассажиропотоку Испания обошла Францию и стала четвёртой в Европе. В тройке лидеров – Германия, Британские острова и Италия.

В прошлом году в круиз отправилось 510 тысяч испанцев, на 31 тысячу больше чем в 2016 году. Самым популярным направлением круизов было Средиземноморье, которое выбрали 265 тысяч пассажиров. Наибольший рост пассажиропотока зафиксирован на более далёких направлениях, таких как Канарские острова, Северная Европа и Карибский бассейн.

Средняя продолжительность круиза среди испанцев составляет 7 дней, а средний возраст пассажиров лайнеров – 44 года. Также всё чаще такой формат проведения отпуска выбирают семьи: число пассажиров младше 12 лет в прошлом году выросло на 5%.