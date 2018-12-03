Испания мешает Турции в борьбе за туристов

Глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык также считает, что тяжелые времена в туризме позади, хотя цены на проживание, по его оценкам, по-прежнему на 20–25% ниже, чем были в 2015 году, сообщает АТОР. По подсчетам TUROFED, за годы кризиса 2015–2016 гг. турецкий туризм потерял порядка 50 млрд долларов. И если бы не проблемы, которые случились в указанный период из-за серии терактов и осложнения отношений с Россией, то Турция уже в этом году приняла бы 50 млн гостей вместо ожидаемых 40 млн туристов.

В оценке потенциальных возможностей Турции Осман Айрык назвал еще более внушительную цифру – 80 млн туристов. Как считает бизнесмен, у Турции один главный конкурент на Средиземноморье – Испания. И Турции вполне по силам принять те самые 80 млн туристов, которые последние годы принимает Испания.

«На Средиземноморье есть два конкурирующие друг с другом направления: Испания и Турция. Они как сообщающиеся сосуды. Когда число туристов в Испании увеличивается, в Турции оно падает, как только у нас туристов становится больше, как в этом году, в Испанию едут меньше. Тем не менее Испания в прошлом году получила 81,8 млн туристов и 87 млрд долларов дохода от туризма, а Турция достигла 32,4 млн туристов и 26,2 млрд доходов. Разница ощутима. Нам надо изучить опыт Испании, понять, как им удается привлекать столько туристов и получать столько денег», – заявил Осман Айрык.

По его мнению, Турции нужен «умный туризм», больше цифровизации в продвижении туристического продукта, больше вариативности в продуктах, сулящих круглогодичные туристические прибытия. При этом он настаивает и на сохранении привычных для Турции инструментов поддержки въездного туризма, таких как программа субсидирования расходов авиакомпаний на топливо, которые позволят заполнить пляжные отели в низкий сезон.