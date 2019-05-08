Испания лишилась 28 голубых флагов, но сохранила мировое первенство

В 2019 году Испании досталось 669 голубых флагов - международных наград, присуждаемых безупречным пляжам. Это на 28 флагов меньше, чем в прошлом году. Однако по этому показателю Испания остается первой в мире.

566 флагов достались пляжам (на 25 меньше, чем в 2018 году), 98 - спортивным портам, 5 - портам для экологически чистых судов. При этом всего в Испании насчитывается 3500 пляжей, и только 1900 из них претендовали на голубой флаг. В этом году 50 испанских пляжей лишились знака качества, зато 25 новых пляжей его получили.

Больше всего лишившихся награды пляжей - в Андалусии, особенно в Малаге и Уэльве. Это связано с несоблюдением Берегового законодательства, снизившемся качеством воды и недостаточным контролем за сточными водами.

Больше всего голубых флагов - в Валенсии (150), Каталонии (120) и Галисии (107).