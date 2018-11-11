Испания лидирует в ЕС по жалобам авиапассажиров

Испания оказалась лидером в Европейском Союзе по количеству жалоб о нарушении прав пассажиров при авиаперевозках. В 2017 году, по данным Европейской счётной палаты, поступило 16,7 тысячи таких обращений.

Испания заметно обгоняет другие европейские страны по числу недовольных авиапассажиров. Так, в Польше, которая находится на втором месте, было зарегистрировано 7,2 тысячи жалоб, во Франции – 6,1 тысячи.

В докладе европейских аудиторов также отмечается, что с авиаперевозками связано гораздо больше жалоб, чем с железной дорогой, морским транспортом или автобусами.

Самые распространённые претензии касаются задержек рейсов в тех случаях, когда пассажиры не согласны с тем, что их причиной стали форс-мажорные обстоятельства, и считают, что вина лежит на авиаперевозчике. На такие обращения приходится 45% всех жалоб. Ещё 19% составляют жалобы по поводу отмены рейсов.

В целом, Европейская счётная палата дала положительную оценку развитию системы защиты прав пассажиров в ЕС. В то же время отмечается, что многие граждане не осведомлены о своих правах и по этой причине не предъявляют соответствующие требования.