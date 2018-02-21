Испания и Мексика поспорили из-за сыра манчего

В рамках Европейского Союза сорт манчего находится под охраной системы защиты названий традиционных продуктов. По словам сыроделов, за пределами ЕС, в частности, в Мексике, где эти гарантии не имеют силы, производители зачастую используют названия европейских сыров в целях увеличения прибыли. При этом, по мнению испанцев, оригинальный сыр существенно отличается от аналогов. Так, мексиканский манчего производят из коровьего молока за неделю, а в Ла-Манче его изготавливают из овечьего молока, а процесс созревания занимает не меньше месяца.

Вопрос оказался настолько острым, что привёл к разногласиям на переговорах о подписании нового торгового соглашения между ЕС и Мексикой. Европейская сторона настаивает на исключительных правах на название «манчего». В мексиканской Палате молочной промышленности не намерены отказываться от названия, утверждая, что оно не является торговой маркой. В латиноамериканской стране около 15% ежедневных продаж сыра приходится на сорт манчего.