Испания – самое популярное туристическое направление 2017 года по поисковым запросам

Испания лидирует по количеству поисковых запросов на портале Kayak.es в нынешнем году. За ней в европейском рейтинге популярности следуют Италия, Соединённое Королевство и Германия.

По случаю Международного дня туризма, который отмечается 27 сентября, туристический поисковик проанализировал миллионы запросов пользователей по всему миру, чтобы выяснить, какие направления в Европе вызывают у них наибольший интерес.

Исследование также показало, что самым популярным городом в Испании является Барселона. На втором месте оказался Мадрид. Путешественники также часто ищут информацию о пляжных вариантах отдыха. В числе лидеров в этой категории – Пальма, Санта-Крус-де-Тенерифе, Ибица и Малага.