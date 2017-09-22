Испания – четвёртая страна в мире по числу бронирований на Airbnb

Более 3,8 миллиона путешественников забронировали жильё в Испании с помощью сервиса Airbnb в период с мая по август этого года. Таким образом, Испания стала четвёртой страной в мире и третьей в Европе по количеству бронирований на этой платформе.

По статистике Airbnb, 30% бронирований в летний сезон в Испании приходится на местных туристов. 1,9 миллиона человек – зарубежные пользователи сайта, что составляет 5% от общего числа иностранных туристов, посетивших страну с 1 июня по 31 августа. Также сообщается, что нынешним летом сервисом воспользовалось 1,7 миллиона испанцев, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, по данным Airbnb, Испания занимает седьмую строчку в мире и четвёртую в Европе по количеству внутренних туристов.

Среди испанских туристов также наблюдается растущий интерес к таким направлениям, как Виньялес и Тринидад на Кубе, где число бронирований выросло на 386% и 323% соответственно. За ними следует Лондон (285%), Гавана (212%) и испанский Луго (197%).