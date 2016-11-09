Испанцы собираются отправлять туристов в космос на воздушных шарах

Фирма Zero2Infinity из Барселоны намерена в течение двухлетнего срока предложить своим клиентам полеты в космос с помощью тех же технологий, которые поднимают в воздух гелиевые метеозонды. «Мы решаем задачу выхода в космос совершенно иным путем. Мы намерены выйти за пределы атмосферы с помощью дешевых и чистых технологий, достаточно зрелых и хорошо изученных. Они открывают перед нами неограниченные возможности», - заявил генеральный директор компании Хосе Мариано Лопес-Урдиалес.

Несмотря на использование более доступных методов, стоимость полета по-прежнему останется высокой и составит около 110 000 евро. Впрочем, Лопес-Урдиалес считает, что потенциальный рынок для этой услуги достаточно обширен. «Некоторые хотят запустить в космос свои спутники, а другие мечтают там пожениться»,- рассказала глава Zero2Infinity.

Фирма, основанная семь лет назад, провела уже более 30 тестовых полетов с использованием прототипов, чтобы продемонстрировать возможности используемых технологий. За последние годы многие компании предприняли попытки выйти в космос, однако не все они увенчались успехом. Так, в 2014 году челнок SpaceShipTwo, принадлежащий компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, разбился при испытаниях, унеся жизнь одного из пилотов и отсрочив реализацию планов миллиардера по развитию космического туризма до тех пор, пока безопасность подобных полетов не будет гарантирована. Кроме того, в сентябре этого года разбилась ракета-носитель Falcon 9, которая проходила испытанная в рамках частной инициативы SpaceX, призванной запустить человека на Марс к 2024 году.

По словам Лопес-Урдиалеса, использование шаров позволит существенно снизить уровень риска. «Возможность взрыва в этом случае отсутствует, равно как и опасности, связанные с повторным входом в атмосферу на высокой скорости. Мы даже не достигаем скорости звука», - объяснил глава фирмы. Он также рассказал, что Zero2Infinity рассматривает возможность запуска полетов из Дубая и других направлений Персидского залива. «Мы считаем, что запуски как спутников, так и космических туристов поспособствуют развитию благосостояния и уровня престижа тех городов, где они будут осуществляться», - отметил Лопес-Урдиалес. Он также подчеркнул, что технологии использования воздушных шаров для космических полетов существуют уже несколько десятилетий. «Мы просто хотим сделать подобные путешествия настолько доступными и безопасными, насколько это возможно», - заключил Лопес-Урдиалес.