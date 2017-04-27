Испанцы разработали приложение для обеспечения безопасности туристов

Технологическая компания IPRA выпустила приложение TravelShield, которое призвано защитить интересы отправляющихся за рубеж путешественников и обеспечить их безопасность. Как сообщают информационные агентства Испании, программа была представлена на этой неделе в Мадриде.

Приложение включает 109 стран мира и содержит информацию о рисках, которые может повлечь за собой посещение тех или иных направлений, экстренные номера, адреса испанских посольств и новости в режиме реального времени, а также ряд других инструментов. Главным новшеством TravelShield является раздел SOS, где пользователь может сохранить сообщение, которое будет разослано выбранным абонентам из списка контактов в случае непредвиденных ситуаций. В нем также регистрируются географические координаты местонахождения абонента в момент рассылки экстренных уведомлений. Премиум-версия приложения стоимостью 1,8 евро позволяет хранить SMS-сообщения на серверах компании. В этом случае подключение к сети Интернет необходимо только в момент программирования вышеупомянутой записи.

В раздел услуг, который пока остается неактивным, представители компании намерены включить опцию заказа транспорта, размещения и страховки. По словам преподавателя международных отношений мадридского университета Комплутенсе и руководителя проекта разработки программы, для реализации данной идеи необходимо заключить соответствующие соглашения со специализированными компаниями.