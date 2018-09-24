Испанцы построят в ОАЭ первый автономный отель

Испанская компания BSIF подписала соглашение с саудовским инвестором шейхом Нассером договор о создании совместного предприятия для строительства в Абу-Даби первого отеля, который будет полностью находиться на самообеспечении.

Предполагаемый объём инвестиций составляет 80 млн евро, 10% из которых вложат испанцы.

В комплексе будет применяться технология Teexmicron System Water, которая позволяет ежедневно получать пресную воду из влажного воздуха и конденсата. Такая вода будет очень чистой, как из древних ледников. К тому же, в здании будет использоваться энергия из возобновляемых источников. При этом ожидается, что проект будет вырабатывать больше энергии, чем потреблять.

Пятизвёздочный отель Water Building будет рассчитан на 200 номеров. Кто будет заниматься управлением гостиницы, пока неизвестно. BSIF ведёт переговоры с такими сетями отелей как Pestana CR7 и Barceló Hotel Group, которые проявили интерес к проекту. В то же время в компании не исключают и других испанских претендентов.

Отель был символически спроектирован в форме капли воды архитектором Орландо де Уррутиа, который вместе с коллегами работал над созданием прототипа.