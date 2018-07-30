Испанцы избегают популярных туристических направлений

76,4% испанцев предпочитают во время отпуска отправляться в места, где мало туристов.

Портал Rumbo провёл опрос среди испанских путешественников, а также проанализировал данные по бронированиям, чтобы помочь пользователям найти лучший вариант альтернативного отдыха.

Август традиционно лидирует по количеству бронирований в Испании, хотя 57% респондентов сообщили, что стараются не брать отпуск в разгар туристического сезона. При этом лишь 38% заявили, что чувствуют себя комфортно на отдыхе с иностранными туристами.

Желающим отдохнуть от туристов Rumbo советует ехать в Рокетас-де-Мар (Альмерия) или Виго (Понтеведра). По данным портала именно на эти города приходится наименьшее количество бронирований на август – 0,12% и 0,61%, соответственно.

Больше всего услуг в августе забронировано испанцами в Пуэрто-де-ла-Крус на Тенерифе – 9,8% от общего числа бронирований. Популярным направлением также оказался муниципалитет Сан-Антонио-Абад на Ибице, доля бронирований в котором составила 1,4%.

Что касается поездок за рубеж, 56,6% испанцев заявили, что предпочитают места, где не говорят на их языке, а 70,3% любят ощущение «неизведанности» в путешествиях. Среди зарубежных направлений у испанцев лидируют норвежский Осло (0,03% бронирований), французский Нант (0,07%) и немецкий Мюнхен (0,21%).