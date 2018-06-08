Испанцы чаще всего отдыхают на Балеарских островах

По количеству туристов, первое место среди летних направлений занимает Майорка, за которой следуют другие острова архипелага: Ибица и Менорка. На четвёртом и пятом месте по популярности у испанских туристов разместились Лондон и Париж. В топ-10 также вошли Нью-Йорк, Тенерифе, Рим, Бухарест и Барселона.

По подсчётам портала, 44% испанцев в этом году отправятся в отпуск на шесть дней и меньше, продолжительность отпуска 14% составит 7 дней, 23% - от 8 до 14 дней, 9% - от 15 до 21 дня. 6% могут себе позволить уехать в отпуск больше чем на 28 дней.

Самое популярное время для отпуска - последняя неделя июня, первая неделя июля и первая неделя августа.