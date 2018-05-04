Инвестиции в гостиницы Барселоны сократились на 20,7%

Инвестиции в создание новых и модернизацию существующих отелей в Барселоне сократились в 2017 году на 20,7% и составили в общей сложности 216 млн евро.

По данным Ассоциации отелей Барселоны, в прошлом году в столице Каталонии было открыто 9 новых отелей, рассчитанных в сумме на 1771 постояльцев. На 2018 год запланировано открытие 12 новых отелей с 1817 номерами.

За период с 2010 по 2017 год инвестиции в отели Барселоны составили 1,5 млрд евро.

В докладе отмечается, что 2017 год характеризуется двумя принципиально разными периодами: в первом полугодии гостиничный сектор демонстрировал положительные результаты, в то время как во втором полугодии различные события, включая забастовки, теракты, акты вандализма, а также политическая обстановка оказали негативное влияние.

В то же время сообщается, что на протяжении года средняя занятость отелей находилась на уровне 80%, что сопоставимо с показателями 2016 года. Средняя стоимость номера в отелях Барселоны составила 138 евро, на 7,5 евро больше чем в предыдущем году.