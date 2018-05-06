Иностранный турпоток в Испании в начале года вырос на 6%

Число иностранных туристов, посетивших Испанию в течение первых трёх месяцев 2018 года, превысило 13,7 млн человек, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По предварительным подсчётам Национального института статистики, иностранные туристы потратили в Испании за три месяца 14,7 млрд евро, что на 7,7% больше прошлогодних показателей.

В марте в Испании побывало 5,4 млн туристов из-за рубежа. Приток туристов увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связывается с праздничными мероприятиями по случаю Страстной недели.

Средние расходы на каждого туриста выросли на 2,3% и установились на уровне 1064 евро. Ежедневные расходы увеличились на 1,3% до 142 евро.

Продолжительность туристических поездок в среднем составила 7,5 дней, на 0,1 дней больше, чем в марте 2017 года.

Традиционно основную массу туристов в Испании составляют британцы, немцы и французы. При этом туристы из Великобритании тратят больше других: на них приходится 18% совокупных расходов иностранных туристов.

Лидером по количеству визитов являются Канарские острова. С начала года архипелаг посетило 3,7 млн человек. За ним по популярности среди иностранцев следуют Каталония и Андалусия.